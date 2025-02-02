ABD firması Musk’tan yardım istedi: İHA pazarı Türkiye’ye kaptırıldı!

Türkiye insansız hava araçlarında, bir dünya markası oldu. İHA'larımızın hem terörle mücadelede büyük etkileri var hem de onlarca ülkeye ihraç ediliyorlar. Gerçekten büyük bir güç ve batılı silah üreticileri de bunun farkında. Amerikalı Savunma Sanayii Devi Genaral Atomıcs, piyasada yaşadığı olumsuzluklardan şikayetçi ve bu şikayetlerini ABD’de bakan olması beklenen Elon Musk'a bir mektup yazarak bildirdi. Mektupta Türk savunma sanayisine övgüler var.

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