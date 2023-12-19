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ABD Finlandiya'ya mı konuşlanacak? İki ülke arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 16:44
Güncelleme:19.12.2023 16:46
Rusya ve Batı arasında ipler bir kez daha gerildi. ABD'nin Finlandiya topraklarındaki üslere erişim hakkı, Putin'i harekete geçirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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