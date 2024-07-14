14 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD eski başkanı Trump'a mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimi
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a, düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunuldu. ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı esnada patlama sesleri duyuldu. Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlı olduğu görüldü. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, destekçilerine "iyiyim" mesajı verdi. Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump’ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi.