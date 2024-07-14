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ABD eski başkanı Trump'a mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişimi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 09:51
Güncelleme:14.07.2024 09:52
ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a, düzenlediği mitingde konuşma yaptığı sırada suikast girişiminde bulunuldu. ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingde konuşma yaptığı esnada patlama sesleri duyuldu. Trump'ın yüzünün ve kulağının kanlı olduğu görüldü. Olay yerinden ayrılan ve müdahale altına alınan Trump, destekçilerine "iyiyim" mesajı verdi. Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump’ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi.
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