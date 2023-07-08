ABD dökülüyor! Uyuşturucu bağımlılığında zirve! Korkunç tablo gözler önünde: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü

ABD'de Joe Biden'ın ve oğul Hunter'ın saçmalıklarının ardı arkası kesilmezken, ülke genelinde uyuşturucu bağımlılığı artık son raddesini yaşıyor. Beyaz Saray'da çıkan uyuşturucu skandallarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaşanan korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Blinken, 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi.