22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in zor anları! Türk muhabirin sorusu karşısında şoka girdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in zor anları! Türk muhabirin sorusu karşısında şoka girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 01:05
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında işgalci Filistin’deki olaylar hakkında gelen soruları yanıtladı. Türk muhabirinin beklenmedik ‘Teksas’ sorusuyla karşı karşıya kalan Miller’in eli ayağına dolaştı. Türk muhabirin, "Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusu Miller’e, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" dedirtti.
Türk muhabirinin sorusu ABD sözcüsü Miller’i terletti!
Türk muhabirinin sorusu ABD sözcüsü Miller'i terletti!
Hamas’tan ateşkes açıklaması
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Rusya ambargosuna Hindistan formülü
Rusya ambargosuna Hindistan formülü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
Göreve geldiğimden beri en büyük katliam bu
"Göreve geldiğimden beri en büyük katliam bu"
Katil Bibi Başkan Erdoğan’ı çocuk gibi şikayet etti
Katil Bibi Başkan Erdoğan'ı çocuk gibi şikayet etti
İsrail aşığı Arjantin lideri!
İsrail aşığı Arjantin lideri!
Fransa’dan Rusya’ya füze misillemesi!
Fransa'dan Rusya'ya füze misillemesi!
İsrail desteği ters tepti! Anketler tepetaklak
İsrail desteği ters tepti! Anketler tepetaklak
İspanya’da duygulandıran deney!
İspanya'da duygulandıran deney!
Arjantin’de seçimi Milei kazandı
Arjantin'de seçimi Milei kazandı
Avrupa’dan Rusya’ya müzakere teklifi
Avrupa'dan Rusya'ya müzakere teklifi
Daha Fazla Video Göster