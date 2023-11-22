ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in zor anları! Türk muhabirin sorusu karşısında şoka girdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında işgalci Filistin’deki olaylar hakkında gelen soruları yanıtladı. Türk muhabirinin beklenmedik ‘Teksas’ sorusuyla karşı karşıya kalan Miller’in eli ayağına dolaştı. Türk muhabirin, "Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusu Miller’e, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" dedirtti.