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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Suriye değerlendirmesi: Potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Suriye değerlendirmesi: "Potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 23:30
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye konusunda yaptığı değerlendirmede, "Bizim değerlendirmemize göre, geçiş hükümetinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde. Ülkenin bölünmesi, birkaç hafta içinde gerçekleşebilir, aylar değil" dedi.
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Suriye değerlendirmesi: Potansiyel bir çöküşün ve devasa boyutlarda bir iç savaşın eşiğinde
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Suriye değerlendirmesi!
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Suriye değerlendirmesi!
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