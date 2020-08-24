24 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2020 14:47
Güncelleme:24.08.2020 15:19
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Pompeo daha sonra Sudan, Bahreyn ve BAE'ye geçmesi bekleniyor. Peki Pompeo'nun gündeminde neler var? Bu ziyaretler ne anlama geliyor? A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Felemez Doğan, Pompeo'nun bu kritik ziyareti sonrası Başkan Trump'ın Ortadoğu'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. İşte detaylar...

Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez'de bazı ülkelerini kapsayan ziyaretine başladı. Pompeo'nun ilk durağı İsrail... Peki, anlaşmanın gündemde olduğu bir dönemde bu ziyaret ne anlama geliyor? A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret
Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
Lukaşenko elinde silahla saraya geldi
İsrail savaşa mı hazırlanıyor?
İsrail savaşa mı hazırlanıyor?
Mike Tyson namaz kılarken böyle görüntülendi
Mike Tyson namaz kılarken böyle görüntülendi
İtalya turizmine korona darbesi
İtalya turizmine korona darbesi
Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı
Tuttuğu bir kova balığı kaplana kaptırdı
Uçakta maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
Uçakta maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
ABD'de yeni başkan kim olacak?
ABD'de yeni başkan kim olacak?
Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım!
Dünya tarihi keşfi konuşuyor: Dev adım!
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Rus generalin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Macron Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Macron Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Daha Fazla Video Göster