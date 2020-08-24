ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu'ya kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Pompeo daha sonra Sudan, Bahreyn ve BAE'ye geçmesi bekleniyor. Peki Pompeo'nun gündeminde neler var? Bu ziyaretler ne anlama geliyor? A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Felemez Doğan, Pompeo'nun bu kritik ziyareti sonrası Başkan Trump'ın Ortadoğu'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. İşte detaylar...

Birleşik Arap Emirliği (BAE) ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez'de bazı ülkelerini kapsayan ziyaretine başladı. Pompeo'nun ilk durağı İsrail... Peki, anlaşmanın gündemde olduğu bir dönemde bu ziyaret ne anlama geliyor? A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.