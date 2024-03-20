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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in 6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 08:51
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Orta Doğu turuna çıkmaya hazırlanıyor. Gazze için ateşkes temaslarında İsrail bulunmuyor. İşte tüm detaylar…
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6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok
6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok
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