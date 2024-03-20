ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in 6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Orta Doğu turuna çıkmaya hazırlanıyor. Gazze için ateşkes temaslarında İsrail bulunmuyor. İşte tüm detaylar…

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