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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den İsveç açıklaması

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Giriş: 31.05.2023 15:17
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin konuştu. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini ayrı tuttuğunu söyledi. Ama Kongre’deki bazı isimlerin farklı düşündüğünü de söyledi.
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Blinken’den İsveç açıklaması
Blinken’den İsveç açıklaması
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