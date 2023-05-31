ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den İsveç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin konuştu. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini ayrı tuttuğunu söyledi. Ama Kongre’deki bazı isimlerin farklı düşündüğünü de söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN