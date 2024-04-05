ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar asla Kiev'e giremeyecek! Bu sözler Rusya'da nasıl yankı buldu?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız televizyon kanalına bir röportaj verdi. Ukrayna'daki savaşla ilgili konuşan Blinken, “Ruslar asla Kiev'e giremeyecek” dedi. Peki Blinken'ın bu sözleri Rusya'da nasıl yankı buldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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