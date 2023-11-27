ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir kez daha İsrail’e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha İsrail'e gitmeye hazırlanıyor. Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'e desteğini açıkça ortaya koyan Blinken'in bu ziyareti, İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 4. ziyareti olacak.

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