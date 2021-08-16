ABD çekildi Taliban haftalar içinde Afganistan'ı işgal etti

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'e döndü. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Taliban güçleri başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi. Haftalar içinde elde edilen işgal zaferi Taliban'da da şaşkınlık oluşturdu. Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Başkanı Abdul Gani Birader, hedeflerine bu kadar çabuk ulaşmayı beklemediklerini söyledi.