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ABD bu görüntüleri konuşuyor! Okul katliamında yeni gelişme: Ölüme terk etmişler…

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Giriş: 21.06.2022 19:51
24 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Teksas'taki okul katliamının yankıları sürüyor. 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği olaya dair sular durulmuyor. Daha önce ihmal sebebiyle suçlanan polislere ait olan güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıkınca ülke ayağa kalktı. Görüntülerde emniyet güçlerinin tam teçhizatlı olarak saldırganın olduğu sınıfa girmek için 1 saat beklediği görülüyor.
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