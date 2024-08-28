ABD bir rahip 650 bin dolar bağışı estetik ve tatile harcadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rahip bağış adı altında 650 bin dolar topladı. Ancak bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine estetik ameliyatlarına harcadı sonra da tatillere giderek lüks bir hayat yaşadı.

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