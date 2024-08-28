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ABD bir rahip 650 bin dolar bağışı estetik ve tatile harcadı

ABD bir rahip 650 bin dolar bağışı estetik ve tatile harcadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 28.08.2024 11:08
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rahip bağış adı altında 650 bin dolar topladı. Ancak bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine estetik ameliyatlarına harcadı sonra da tatillere giderek lüks bir hayat yaşadı.
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