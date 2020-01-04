ABD Başkanı Trump'tan "Süleymani" açıklaması |Video

ABD Başkanı Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin konuştu. İran'ın bölgede bir savaş yürüttüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.