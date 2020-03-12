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ABD Başkanı Trump'tan Rus Lider Putin'e ret |Video
ABD Başkanı Trump'tan Rus Lider Putin'e ret... İkinci Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Rusya ile Amerika arasında gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ı törene davet eden Rus Lider Putin'e Washington yönetiminden ret cevabı geldi.
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