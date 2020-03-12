12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.03.2020

ABD Başkanı Trump'tan Rus Lider Putin'e ret |Video

ABD Başkanı Trump'tan Rus Lider Putin'e ret... İkinci Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Rusya ile Amerika arasında gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ı törene davet eden Rus Lider Putin'e Washington yönetiminden ret cevabı geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD askeri üssüne roketli saldırı!
ABD askeri üssüne roketli saldırı!
Trump'tan Putin'e ret!
Trump'tan Putin'e ret!
103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?
Çekirge istilası Türkiye'ye geldi mi?
Trump açıkladı! Tüm seyahatler askıya alındı
Trump açıkladı! Tüm seyahatler askıya alındı
Vuhan'da koronavirüsle savaştı! O süreci bir bir anlattı
Vuhan'da koronavirüsle savaştı! O süreci bir bir anlattı
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı!
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füzeli saldırı!
Corona virüsü tedbirinde son nokta!
Corona virüsü tedbirinde son nokta!
Feci olay! Seyir halindeyken aniden...
Feci olay! Seyir halindeyken aniden...
DSÖ'nün bile dikkatini çekti!
DSÖ'nün bile dikkatini çekti!
İtalya tecritte! Roma Büyükelçisi Esenli...
İtalya tecritte! Roma Büyükelçisi Esenli...
Yunanistan'da panik! Acımasız engel...
Yunanistan'da panik! Acımasız engel...
Daha Fazla Video Göster