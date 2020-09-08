ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Kovid-19 aşı açıklaması: Rekor bir zamanda...

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Tump liderliği altında aşının rekor zamanda geliştirileceğini iddia etti. Ayrıca Demokrat rakibi Joe Biden'ı da hedef alan Trump, Biden'ın aşıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Askerler beni seviyor ama muhtemelen Pentagon'un başındakiler sevmiyordur. Onlar savaştan başka bir şey istemiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

"BIDEN KAZANIRSA ÇİN KAZANIR"

Trump, Biden'ı "Çin yanlısı" olmakla itham ederek, "Biden, ülkemizi virüse, ailelerimizi şiddetçi kalabalıklara, iş gücümüzü de Çin'e teslim etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Biden'a "ahmak insan" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Seçimleri Biden kazanırsa, Çin de kazanmış olacak. Çin ülkemizin sahibi olacak." dedi.