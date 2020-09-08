08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Kovid-19 aşı açıklaması: Rekor bir zamanda...

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Kovid-19 aşı açıklaması: Rekor bir zamanda...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2020 19:05
Güncelleme:08.09.2020 19:10
ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Tump liderliği altında aşının rekor zamanda geliştirileceğini iddia etti. Ayrıca Demokrat rakibi Joe Biden'ı da hedef alan Trump, Biden'ın aşıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle özür dilemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Askerler beni seviyor ama muhtemelen Pentagon'un başındakiler sevmiyordur. Onlar savaştan başka bir şey istemiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.

Demokrat rakibi Biden'ın Kovid-19 politikalarını da sert bir dille eleştiren Trump, "Biden'ın planı tüm ülkenin ekonomik faaliyetini durdurmak. Biden, on milyonlarca insanı işten çıkaracak, bu da kalp hastalıklarına, depresyonlara, intiharlara ve madde bağımlılıklarına yol açacak." yorumunda bulundu.

"BIDEN KAZANIRSA ÇİN KAZANIR"

Trump, Biden'ı "Çin yanlısı" olmakla itham ederek, "Biden, ülkemizi virüse, ailelerimizi şiddetçi kalabalıklara, iş gücümüzü de Çin'e teslim etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Biden'a "ahmak insan" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Seçimleri Biden kazanırsa, Çin de kazanmış olacak. Çin ülkemizin sahibi olacak." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
ABD Başkan Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması
ABD Başkan Trump'tan dikkat çeken aşı açıklaması
Filistinli akademisyen sert çıktı: BAE bir muz cumhuriyeti
Filistinli akademisyen sert çıktı: BAE bir muz cumhuriyeti
Sıcaklık bir gecede 33 derece düştü
Sıcaklık bir gecede 33 derece düştü
Uydunun iticileri kasabaya düştü
Uydunun iticileri kasabaya düştü
Selfie çekeyim derken...
Selfie çekeyim derken...
Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
Trende maske kavgası
Trende maske kavgası
Askerin omzunda patlayıp...
Askerin omzunda patlayıp...
Vucic'ten ne imzaladım ben bakışı
Vucic'ten "ne imzaladım ben" bakışı
Daha Fazla Video Göster