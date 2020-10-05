ABD Başkanı Trump'a sınırlı izin! Günler sonra görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Dünyanın muhtelif birçok yerinde sağlık durumuyla ilgili çeşitli tevatürlerin dolaştığı ABD Başkanı Trump'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Trump, günler sonra hastaneden sınırlı izin aldı ve hastane önünde bekleyen ABD'lilere el salladı. İşte o anlar...