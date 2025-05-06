ABD Başkanı Trump deniz ortasında Alcatraz’ı yeniden açacak!

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin azılı suçlular için yeniden açılması talimatı verdi. Kaçışın neredeyse imkânsız olduğu ve birçok filme konu olan efsanevi hapishane, onarımın ardından yeniden mahkûm kabul edecek.

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