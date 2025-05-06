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ABD Başkanı Trump deniz ortasında Alcatraz’ı yeniden açacak!

ABD Başkanı Trump deniz ortasında Alcatraz’ı yeniden açacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 11:15
ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin azılı suçlular için yeniden açılması talimatı verdi. Kaçışın neredeyse imkânsız olduğu ve birçok filme konu olan efsanevi hapishane, onarımın ardından yeniden mahkûm kabul edecek.
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ABD Başkanı Trump deniz ortasında Alcatraz’ı yeniden açacak!
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
Trump Alcatraz’ı yeniden açacak!
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