ABD Başkanı Joe Biden’dan küçük kıza tuhaf sözler! Sosyal medyada gündem oldu

Gaflarıyla adından sıkça söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden yeni bir tuhaflığa daha imza attı. Biden bir etnlinlikte küçük bir kıza "Senin ne güzel kulakların var" dedi. Sosyal medyada Biden'ın hareketleri rahatsız edici olarak yorumlandı.

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