01 Nisan 2022, Cuma
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ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş "petrol" kararı
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi.