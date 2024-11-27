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ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar ile çalışacağız

ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar ile çalışacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.11.2024 00:24
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes talebi sonrası Beyaz Saray'da açıklama yapıyor. Biden, "İsrail ve Lübnan ateşkese onay verdi. Siviller artık hayatlarına dönebilecek. İsrail Kabinesi ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Gazze'de ateşkeste Türkiye, Katar ve Mısır ile çalışacağız." dedi. Biden ayrıca ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.
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