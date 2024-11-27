27 Kasım 2024, Çarşamba
ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar ile çalışacağız
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes talebi sonrası Beyaz Saray'da açıklama yapıyor. Biden, "İsrail ve Lübnan ateşkese onay verdi. Siviller artık hayatlarına dönebilecek. İsrail Kabinesi ateşkesi 10'a karşı 1 oyla kabul etti. Gazze'de ateşkeste Türkiye, Katar ve Mısır ile çalışacağız." dedi. Biden ayrıca ateşkesin yarın yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.