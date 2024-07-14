ABD Başkanı Joe Biden: Trump için dua ettim

ABD Başkanı Joe Biden, suikast saldırısına uğrayan Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, "Soruşturmanın ilk aşamasındayız. Güvenlik teşkilatımızın kendisini gözden geçirmesini emrettim." ifadelerini kullandı.

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