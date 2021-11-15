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ABD Başkanı Joe Biden kamuoyu gözünde kan kaybetmeye devam ediyor

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Giriş: 15.11.2021 16:13
ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü başarısız tahliye operasyonuyla gözden düşen Biden yönetimi, ülkeyi vuran enflasyon ve tedarik krizi sonrası zorlu bir dönemece girdi. ABD merkezli Washington Post gazetesinin anket sonuçlarına göre Biden'a duyulan güven yüzde 41 ile rekor seviyelere geriledi.
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