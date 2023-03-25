ABD Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Tüm salon kahkahaya boğuldu

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana kürsüde yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmüyor. Yürürken tökezlemeleri, hayali kişilerle el sıkışmaları olay olan Biden bu kez gittiği Kanada’da yaptığı gafla salonda bulunanları kendine güldürdü. İşte o anlar...