15 Nisan 2022, Cuma
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ABD Başkanı Joe Biden boşlukla tokalaştı
Yaptığı gaflarla adından söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Tedarik zinciri kriziyle ilgili yaptığı konuşma sonrası arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini arayan Biden, sahnede kimseyi göremeyince boşluğa doğru elini uzattı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu