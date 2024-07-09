09 Temmuz 2024, Salı
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ABD Başkanı Biden’ın akıl sağlığına yönelik yeni iddia ortalığı karıştırdı
ABD'de akıl sağlığına yönelik endişeler nedeniyle 'seçim yarışından çekil' baskısı altında olan Başkan Biden, yeni bir iddiayla gündemde. Amerikan New York Times gazetesine göre, bir parkinson uzmanı doktor sekiz ayda sekiz kez Beyaz Saray'ı ziyaret etti. İddialara yanıt ise yine Beyaz Saray'dan geldi.