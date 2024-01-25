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ABD Başkanı Biden’dan Kongre’ye F-16 mektubu

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 08:44
Güncelleme:25.01.2024 08:49
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için kongreye mektup gönderdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Biden yönetiminin Türkiye'nin f-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediği vurgulandı.
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Biden’dan Kongre’ye F-16 mektubu
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