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ABD Başkanı Biden'dan ırkçı saldırı hakkında flaş sözler! "İç terör" ve "beyaz ırkçılığı" sözleri gündem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2022 09:40
ABD'deki alçak saldırı sonrası ABD Başkanı Biden, New York'un Buffalo kentine gitti. Biden ırkçı saldırıyı "iç terör" olarak niteleyerek "beyaz ırkçılığın" bir "zehir" olduğunu ve asla galip gelemeyeceğini söyledi. Ziyaretinde konuşma yapan Biden, "Jill ve ben buraya size destek olmak ve acınızı paylaşmak için geldik." ifadesini kullandı.
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