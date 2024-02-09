09 Şubat 2024, Cuma
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ABD Başkanı Biden’dan 1 haftada 3 gaf! Hafızası tartışma konusu oldu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Bıiden, bir haftada üç gafa imza attı. Almanya'dan Fransa'ya görüştüğü Avrupalı liderlerin isimlerini birbiriyle karıştırdı. Sonra da Gazze'den bahsederken Hamas'ı unuttu. Biden'ın gaflarla dolu haftası çok konuşuldu.