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ABD Başkanı Biden, Trump’a suikast girişimi sonrası Oval Ofis’ten Amerikan ulusuna seslendi: Siyaset savaş alanı olmamalı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 15.07.2024 09:27
ABD başkanı adayı Donald Trump'a suikast girişiminden yaklaşık 24 saat sonra, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Oval Ofis'ten Amerikan ulusuna seslendi. Birlik mesajı veren Biden, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
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"Siyaset savaş alanı olmamalı"
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