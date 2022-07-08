08 Temmuz 2022, Cuma
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ABD Başkanı Biden konuşmasının sonunda kendisi için bırakılan notları da okudu: Cümleyi tekrarla
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını elinde tutan Joe Biden, bir kez daha yaptığı hatayla gündeme geldi. Bugün gündeme ilişkin basın açıklaması yapan Biden, kendisi için yazılan, "Cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.