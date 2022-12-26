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ABD Başkanı Biden garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi! Şimdi de boşlukla selamlaştı

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Giriş: 26.12.2022 10:32
Garip hareketleri ve gaflarıyla ABD'nin gündeminde olan Başkan Biden, yine adından oldukça söz ettirdi. Noel konuşması yapan Biden, sözleri bittikten sonra arkasını dönüp gitti. Birkaç adım sonra boşluğa eliyle selam veren Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
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