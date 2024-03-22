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ABD Başkanı Biden bu kez NATO’nun yeni üyelerini karıştırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 09:05
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gaflarına bir yenisini ekledi. NATO'nun yeni üyelerini karıştırdı. Finlandiya demesi gerekirken “Norveç” dedi.
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