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ABD Başkanı Biden bildiğiniz gibi! Skandal açıklamaların yanı sıra bir kez daha düştü

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Giriş: 13.10.2023 23:08
İsrail ve Filistin çatışmasına dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden yine bir insanlık suçunu imza attı. Biden, "ABD, İsrail ile birlikte. Hamas'ın elindeki ABD'liler eve dönene kadar çalışacağız. ifadelerini kullandı. Öte yandan kameralar karşısında yaptığı unutkanlıklar, gaflar ve sakarlıkları ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha kürsüye çıkarken düştü.
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