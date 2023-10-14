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ABD Başkanı Biden Abbas ve Netanyahu ile görüştü!

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Giriş: 14.10.2023 23:50
Güncelleme:14.10.2023 23:50
ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
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