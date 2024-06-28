ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler öncesi mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geldi. Biden-Trump düellosunda; ekonomi, göçmen sorunu, kürtaj konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'e gerçekleştirilen maddi destek ele alındı. The Economist'in verilerinde eyalet bazında Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor. İşte dünyanın merakla takip ettiği o düello...