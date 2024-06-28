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ABD başkan adayları Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı! Yarışta kim önde?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 07:05
ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler öncesi mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump canlı yayında karşı karşıya geldi. Biden-Trump düellosunda; ekonomi, göçmen sorunu, kürtaj konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'e gerçekleştirilen maddi destek ele alındı. The Economist'in verilerinde eyalet bazında Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor. İşte dünyanın merakla takip ettiği o düello...
Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı!
Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaştı!
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