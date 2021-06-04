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ABD basınını sarsan dinleme skandalı: "Donald Trump New York Times muhabirlerini dinletti"

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Giriş: 04.06.2021 09:52
Güncelleme:04.06.2021 10:19
ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde, 4 New York Times muhabirinin telefon ve posta kayıtlarının toplatıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın gazeteye gönderdiği tebligatla gün yüzüne çıkan olay için New York Times gazetesi açıklama yayınladı. O açıklamada, "basın özgürlüğü derinden sarsıldı. " ifadesi yer aldı.
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