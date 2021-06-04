ABD basınını sarsan dinleme skandalı: "Donald Trump New York Times muhabirlerini dinletti"

ABD'nin eski başkanı Donald Trump döneminde, 4 New York Times muhabirinin telefon ve posta kayıtlarının toplatıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın gazeteye gönderdiği tebligatla gün yüzüne çıkan olay için New York Times gazetesi açıklama yayınladı. O açıklamada, "basın özgürlüğü derinden sarsıldı. " ifadesi yer aldı.

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