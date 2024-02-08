ABD basınında Tucker Carlson depremi! Rusya lideri Putin ile röportaj yapacak

Amerikalı ünlü gazeteci Tucker Carlson Rusya'ya gitti. Rus lider Putin ile röportaj yapacağını açıkladı. Carlson Batı basının gerçekleri gizlediğini Amerikan dolarının hegomonyasının sarsıldığını da söyledi. Putin röportajının kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ancak Amerikalı gazetecinin bu adım batı basınında da tartışmalara neden oldu.

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