15 Nisan 2025, Salı
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ABD basınına konuşan Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Amerikan medyasına konuştu. Zelenski, Başkan Yardımcısı Vance'i hedef aldı, Vance'in Putin'in eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti. Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri alacaklarını da söyledi. Rusya lideri Putin ile cuma günü görüşen özel temsilci Witkoff da Rusya ile anlaşmaya yakınız dedi.