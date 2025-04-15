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ABD basınına konuşan Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması

ABD basınına konuşan Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 14:37
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Amerikan medyasına konuştu. Zelenski, Başkan Yardımcısı Vance'i hedef aldı, Vance'in Putin'in eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığını iddia etti. Zelenski, Rusya'nın işgal ettiği toprakları geri alacaklarını da söyledi. Rusya lideri Putin ile cuma günü görüşen özel temsilci Witkoff da Rusya ile anlaşmaya yakınız dedi.
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ABD basınına konuşan Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
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