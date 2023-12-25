25 Aralık 2023, Pazartesi
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ABD Basını: Putin ateşkes için nabız yokluyor! Rusya yeniden ilerlerse ateşkesten vazgeçer
ABD basını, Ukrayna'da devam eden çatışmalara ilişkin önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Buna göre Rusya, mutlak bir zafer elde edip Ukrayna'nın bazı bölgelerini kontrolde tutmak şartıyla barış anlaşmasına sıcak bakıyor. Üstelik iddiaya göre Rus lider Putin ABD yönetimine bu konuda bir teklif bile sundu.