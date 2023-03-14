14 Mart 2023, Salı
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ABD bankalarında iflas dalgası
ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın ardından Signature Bank da iflas etti. Peki bu durum altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatlarındaki seyir ne oldu? Uzmanlar ne diyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş aktardı.