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ABD bankalarında iflas dalgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 12:01
ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın ardından Signature Bank da iflas etti. Peki bu durum altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatlarındaki seyir ne oldu? Uzmanlar ne diyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş aktardı.
ABD bankalarında iflas dalgası
ABD bankalarında iflas dalgası
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