ABD bankalarında iflas dalgası

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın ardından Signature Bank da iflas etti. Peki bu durum altın piyasasını nasıl etkiledi? Altın fiyatlarındaki seyir ne oldu? Uzmanlar ne diyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş aktardı.