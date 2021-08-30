ABD askerleri Afganistan’da sivillere ateş açtı mı?

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, DEAŞ'ın Kabil'deki havalimanında düzenlediği terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü, saldırının ardından ABD askerlerinin panik halinde sivilleri silahla vurarak öldürdüğü raporunu aldıklarını söyledi. Türkiye ile ilişkilere dair de önemli mesajlar verdi.