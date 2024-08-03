ABD askeri helikopteri Japonya’da pirinç tarlasına acil iniş yaptı

ABD’ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı. Helikopterin saat 12.40’ta yeniden kalkış yaparak Atsugi şehrindeki askeri üsse geri döndüğü açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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