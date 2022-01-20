20 Ocak 2022, Perşembe
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ABD Afganistan'da bir aileyi katletti! DEAŞ mensubu dedi bakın kim çıktı
ABD'nin olaylı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. ABD, Afganistan'dan çekilirken yaptığı hava harekatını "DEAŞ mensubu hedef alındı" ifadeleriyle açıklamıştı. Yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi dahil aile mensuplarından 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.