ABD 50 yıl sonra Ay'a döndü! Vulcan roketi Florida'dan uzaya fırlatıldı

ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüşü Vulcan ile oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Ay misyonu kapsamında yeni nesil Vulcan roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

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