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ABD 50 yıl sonra Ay'a döndü! Vulcan roketi Florida'dan uzaya fırlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 13:10
ABD'nin 50 yıl aradan sonra Ay'a dönüşü Vulcan ile oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Ay misyonu kapsamında yeni nesil Vulcan roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
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