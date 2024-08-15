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Abbas TBMM’den dünyaya seslendi!

Abbas TBMM’den dünyaya seslendi! "Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 17:34
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dünyaya seslendi. Gazze'nin Filistin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Abbas, "tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim" dedi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri ilter Yeşiltaş aktardı.
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Abbas TBMM’den dünyaya seslendi!
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