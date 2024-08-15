15 Ağustos 2024, Perşembe
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Abbas TBMM’den dünyaya seslendi! "Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim"
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dünyaya seslendi. Gazze'nin Filistin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Abbas, "tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim" dedi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri ilter Yeşiltaş aktardı.