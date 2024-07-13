AB ve Musk arasında gizli anlaşma gerilimi! AB X’e sansür mü uygulamak istedi?

Avrupa Birliği ve Elon Musk arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Musk'a göre birlik sosyal medya platformu X'e sansür uygulamak istedi. Gizli bir anlaşma teklif etti. Avrupa Birliği ise iddiaları reddediyor.

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