04 Haziran 2022, Cumartesi
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AB Rusya'ya 6'ıncı yaptırım paketini onayladı
Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. Peki, bundan sonra ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.