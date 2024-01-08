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AB kendi ordusunu mu kuracak? İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: AB, bir orduya sahip olmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:26
Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle birlikte büyük bir güvenlik sorunu yaşayan Avrupa'da bu kez de "Avrupa ordusu kurulsun" sesleri yükseliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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